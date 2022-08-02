Москва, 2 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. После завершения СВО на Украине России необходимо пересмотреть подходы к работе структур, занимающихся продвижением российских интересов за рубежом. Систему нужно вылечить от «бюрократической болезни» и работы «на отчет». Об этом 2 августаИА REGNUM рассказал российский эксперт по Средней Азии и КазахстануАждар Куртов.

Yuvraj Singh Посольство России в Бишкеке

По мнению эксперта, российские структуры, которые занимаются продвижением интересов России за рубежом, в том числе работают над программами «мягкой силы», подвержены «бюрократической болезни».

«В их руководстве чаще всего сидят люди, которые работают на отчетность. Эффективность подобного подхода сомнительна. Мероприятия, образовательные акции, концерты проводятся «для галочки». Они не решают приоритетные задачи поставленные перед ними», — уверен Куртов.

Эксперт подчеркнул, что эту негативную тенденцию необходимо менять, но, к сожалению, «быстро это сделать не получится».

«Я наблюдал за работой подобных структур за пределами России. Точно так же, как и за работой российских дипломатов в тех странах, которые не считались приоритетными направлениями для развития сотрудничества. В системе, которая готовит дипломатов, до недавнего времени царили отнюдь не пророссийские настроения. В них воспитывали ориентацию на Запад и прививали соответствующие ценности. Целью в жизни таких людей было после ухода с дипломатической службы занять «теплую должность» в международных организациях. Поэтому они, работая в структурах внешнеполитических ведомств, не пытались жестко отстаивать интересы России. Это поставило бы крест на их планах и карьере». Аждар Куртов

Для сравнения эксперт предложил сравнить работу посольств США и России в странах Туркестана.

«Дипломаты одной страны показательно участвуют в открытиях каких-то программ, благотворительных акциях в самых отдаленных селах с населением в тысячу человек. Вторые не могут хоть немного пошевелиться и хотя бы обновить новости на официальном сайте посольства. Угадайте, кто из них какую страну представляет?», — иронизирует эксперт.

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