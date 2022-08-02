Донецк, 2 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Мины ПФМ-1 «Лепесток» сброшены на Макеевку, сообщили 2 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Ураган»

В 13:35 с позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка, боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм.

В 13:35 из Авдеевки по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

В 13:51 в ход пошла реактивная система залпового огня «Ураган». С позиций в Авдеевке на Червоногвардейский район Макеевки сброшено три ракеты, начинённые противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».