Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Пожар на большом морозильном рыболовном траулере «Механик Маслак» в «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга не повлияет на строительство и срок его сдачи заказчику, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судостроительного завода.

Пожар на «Адмиралтейских верфях» (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

Напомним, в 11:24 мск 2 августа на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на набережной реки Фонтанки, 203, лит. З. В доках «Адмиралтейских верфей» загорелось рыболовецкое судно «Механик Маслак». Как уточнили в пресс-службе завода, возгорание произошло в мучном трюме. Все системы пожаротушения сработали, очаг был локализован.

«С судна эвакуированы все работники, пострадавших нет. В трюме отсутствует критичное оборудование, на сроки строительства и сдачи судна инцидент влияние не окажет», — сообщили в пресс-службе.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 60 пожарных тушат судно в «Адмиралтейских верфях» в Петербурге