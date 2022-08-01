Мурманск, , 11:06 — REGNUM Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа 2022 года. Представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят актуальные туристические тренды и проведут презентацию набирающих популярность дорог и новых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Одной из сессий деловой программы Российского туристического форума «Путешествуй!» станет «Уникальный отдых, не выезжая из страны», на котором будут представлены тренды арктического туризма.

Свой туристический потенциал представят Санкт-Петербург, Пермь и Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский край и Коми.

На форуме «Путешествуй!» организуют выставку автодомов и прицепов для автопутешествий, а также проведут тревел-стендапы путешественников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на ВДНХ 30 июля состоится фестиваль неолимпийских видов спорта. Цель фестиваля — познакомить горожан с разнообразными видами спорта, доступных каждому.

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