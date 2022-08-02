Пекин, 2 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Американские политики открыто играют с огнём в тайваньском вопросе, преследуя свои личные интересы. Об этом 2 августа заявил журналистам глава МИД Китая Ван И.

Kremlin.ru Ван И

«Некоторые политики в США, преследуя свои личные интересы, открыто играют с огнём в тайваньском вопросе», — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.

Он отметил, что некоторые люди в США постоянно бросают вызов Китаю по вопросу его суверенитета над Тайванем, разрушая принцип «одного Китая». По его словам, китайский народ никогда не смирится с этим.

Напомним, 2 августа на Тайвань ожидается визит американской делегации во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.