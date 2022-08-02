Москва, , 14:21 — REGNUM Работа по возобновлению ядерной сделки с Ираном продолжается. Однако недружественные шаги Запада в отношении Москвы могут оказать косвенное влияние на ряд её положений. Об этом 2 августа завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Насколько мы понимаем, там продолжается ещё работа. Есть несколько вопросов на повестке дня. Кроме того, существуют определенные новые реалии, связанные с недружественными шагами стран коллективного Запада против Российской Федерации, которые косвенно проецируются на некоторые положения возможной сделки. Это тоже ещё предстоит доработать», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в Кремле «разумеется, хотели бы, чтобы эта сделка была возобновлена как можно скорее».

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа американский президент Джо Байдена в своём заявлении сообщил, что Вашингтон вместе со своими союзниками разработал план по полному возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, «чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие».