Москва, 2 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Запорожская АЭС постоянно подвергается нападениям со стороны Украины, Россия будет продолжать обеспечивать безопасность объекта. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 2 августа на брифинге.

Mid.ru Мария Захарова

По её словам, никогда прежде действующие АЭС не подвергались «столь регулярным и остервенелым атакам». Вопрос ядерной безопасности жизненно важен.

«Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС, защиты станции от украинских нападений», — сказала Захарова.

Киев, добавила она, ежедневно проверяет на прочность ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС и безрассудно повышает ядерные риски.

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