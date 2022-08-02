Токио, 2 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Японский разработчик Atlus поделился новым трейлером предстоящей игры Soul Hackers 2. Ролик был опубликован 2 августа на сайте pushsquare.

Playstation.com Геймпад

Soul Hackers 2 расскажет о войне между «Ятагарасу» и «Обществом Фантомов», двумя противодействующими фракциями призывателей демонов. И о двух сверхъестественных существах Ринго и Фигу (центральные протагонисты игры), которым предстоит спасти мир от апокалипсиса.

Напомним, что студия Atlus является дочерней компанией Sega по производству игр. Она занималась разработкой таких популярных франшиз, как Shin Megami Tensei и Persona.