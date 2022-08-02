Лос-Анджелес, США, , 13:54 — REGNUM Актриса Ракхи Тхакрар объявила о своём уходе из сериала «Сексуальное просвещение» от Netflix. Об этом 2 августа пишет The Sun.

Диалог Цитата из т/с «Половое воспитание». Реж. Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Софи Гудхарт. 2019. Великобритания

Тхакрар, сыгравшая учительницу Эмили Сэндс, рассказала, что не появится в четвёртом сезоне популярного шоу, так как ей «предстоит пара вещей». «Я не могу говорить, почему. Но я так горжусь шоу и благодарен за то, что был частью чего-то такого важного», — добавила она.

Ранее о своём уходе из проекта сообщили Патриция Эллисон, сыгравшая Олу, а также Таня Рейнольдс — она исполнила роль помешанной на инопланетянах Лили. Помимо них из сериала ушла Симона Эшли (Оливия), так как занята в в другом шоу — «Бриджертоны»,

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