Москва, , 13:51 — REGNUM Вне зависимости от обстановки вокруг Тайваня безопасность России надёжно обеспечивается её Вооружёнными силами. Об этом 2 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вне зависимости от возникновения каких-то таких провокационных ситуаций, вы знаете, что безопасность наших границ надёжно по всему периметру этих границ обеспечивается по всему периметру Вооружёнными силами РФ», — заявил Песков.

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