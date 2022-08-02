Белград, , 13:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич рассказал послу России в Белграде Александру Боцан-Харченко о ситуации в Косово и Метохии и поддержании мира. Об этом 2 августа сообщила администрация сербского лидера.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Вучич принял сегодня посла РФ Александра Боцан-Харченко, с которым разговаривал об актуальной ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

По словам Вучича, хорошо, что Приштина отказалась от первоначального намерения вызвать конфликт и привести регион в состояние нестабильности.

Отмечается, что российский посол озвучил позицию Москвы, согласно которой шаги Приштины безответственны и необходимо предотвратить любую возможность эскалации.

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