Донецк, 2 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:46 с позиций в Нетайлово был открыт огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Кировский район Донецка.