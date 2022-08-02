Донецк, 2 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. При обстреле Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ погибла мирная жительница, сообщает 2 августа представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела украинскими боевиками по проспекту Киевскому убили мирную жительницу 1977 года рождения рядом с магазином «За друзей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Киевский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии.

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