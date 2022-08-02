Москва, 2 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Мьянму 3 августа. Об этом 2 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

МИД России Сергей Лавров

По её словам, Лавров проведёт переговоры с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином, а также с руководством страны.

«Стороны намерены обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса российско-мьянманских связей, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны, безопасности, гуманитарные контакты», — сказала Захарова.

Она отметила, что в ходе переговоров в Нейпьидо будут рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.

После Мьянмы Лавров прибудет в Камбоджу, где примет участие в совещании глав МИД в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума по безопасности. Также у министра запланирован ряд двусторонних встреч.