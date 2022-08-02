Донецк, 2 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли очередной артиллерийский удар по Донецку. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Атака зафиксирована в 12:28 с позиций в населённом пункте Первомайское. По Кировскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Предыдущий удар по Донецку с этих позиций был нанесён в 12:12.