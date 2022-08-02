Донецк, 2 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Киевский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

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Очередная атака зафиксирована сотрудниками представительства в 11:44. Украинские националисты с позиций в Авдеевке совершили обстрел Киевского района Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 155 мм.