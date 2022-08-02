Оттава, , 15:52 — REGNUM Парки Канады продолжают следить за вспышкой сибирской язвы в отдаленных районах национального парка Вуд-Буффало. Образцы, отправленные в лабораторию, дали положительный результат, подтвердив наличие сибирской язвы, по крайней мере, у одного погибшего бизона. Об этом сообщает пресс-служба Парков Канады.

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Сотрудниками службы охраны ресурсов национального парка Вуд-Буффало регулярно проводятся наблюдательные полёты в парке для выявления новых случаев гибели животных и мониторинга масштабов вспышки.

Подтверждено в общей сложности 59 случаев смерти, которые, предположительно, вызваны сибирской язвой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство здравоохранения США намеревается выделить $250 тысяч (более 13,8 млн рублей) на эксперименты с сибирской язвой в одном из южных регионов Киргизии.

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