Донецк, 2 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка, сообщили 2 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 11:28 с позиций в Авдеевке был нанесён удар по Киевскому району Донецка. Украинские националисты выпустили по мирным кварталам шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка.