Шойгу заявил об уничтожении на Украине 396 комплексов Javelin и NLAW
Москва, 2 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине 396 американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Об этом 2 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Mil.ru
Сергей Шойгу
«За прошедшие две недели украинские войска лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер», — заявил Шойгу на селекторном совещании.
Глава российского оборонного ведомства добавил, что бесконтрольные поставки киевскому режиму западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона.
«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon», — добавил Шойгу.
Также российскими военными были уничтожены шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.