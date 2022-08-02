Москва, 2 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине 396 американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Об этом 2 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«За прошедшие две недели украинские войска лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер», — заявил Шойгу на селекторном совещании.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что бесконтрольные поставки киевскому режиму западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона.

«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon», — добавил Шойгу.

Также российскими военными были уничтожены шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS.