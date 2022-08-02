Москва, 2 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине более 30 американских гаубиц М777, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Минобороны России Сергей Шойгу

По его словам, бесконтрольные поставки киевскому режиму западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона.

«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS», — заявил Шойгу.

Он также добавил, что за прошедшие две недели боевики ВСУ «лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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