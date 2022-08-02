Шойгу заявил об уничтожении на Украине более 30 американских гаубиц М777
Москва, 2 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили на Украине более 30 американских гаубиц М777, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, бесконтрольные поставки киевскому режиму западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона.
Он также добавил, что за прошедшие две недели боевики ВСУ «лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.
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