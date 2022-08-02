Сана, 2 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министерство обороны Йемена сообщило о ряде случаев нарушения режима прекращения огня повстанцами-хуситами. Об этом 2 августа сообщает Belqees со ссылкой на заявление ведомства.

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По данным ведомства, за первое-второе августа повстанцы 271 раз нарушили перемирие. Так, за 48 часов повстанцы якобы подвергли обстрелу позиции армии в провинциях Ходейда, Таиз, Аль-Дали, Абьян, Хаджа, Саада, Аль-Джауф и Мариб.

Отмечается, что повстанцы используют артиллерию, дроны-камикадзе, а также — стрелковое вооружение.

«В результате этих нарушений погибли четверо солдат армии и еще шестеро получили ранения», — говорится в заявлении минобороны Йемена.