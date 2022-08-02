Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области до конца 2022 года направят на восстановление подшефного города Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) 1,2 млрд рублей, сообщил 2 августа губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenobl.ru Александр Дрозденко

По словам губернатора, среди жителей Ленобласти был проведен опрос который показал, что в целом они поддерживают помощь Енакиево, однако опасаются, что оказание ее будет идти в ущерб Ленобласти. Дрозденко отметил, что власти региона очень бережно относятся к деньгам, поэтому приняли здравое решение. Средства на помощь подшефному городу взяты из программ, которые касались технического оснащения, переоснащения государственных учреждений и комитетов области.

«Был объявлен дедлайн проведения конкурсных процедур — 1 июля этого года. И, если процедуры не были проведены, средства изымаются в резервный фонд губернатора, а откуда направляются на помощь Енакиево. Но это не касается наших вложений и бюджетных инвестиций», — подытожил Александр Дрозденко.

В целом на 1 января 2023 года ожидается, что Ленинградская область отправит Енакиево 1,2 млрд рублей. Из них 756 млн рублей будут вложены в жилищно-коммунальные и инфраструктурные проекты: дороги, уличное освещение, бурение скважин, замена канализационных и водопроводных сетей. А также ремонт трех школ и семи жилых домов. Более чем 100 млн рублей пойдут на закупку медицинского оборудования. Также выделенные из бюджета средства пойдут на оснащение всем необходимым школы и детские сады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти направили в Енакиево несколько групп дорожных работников, медиков, учителей, которые помогают населению города вернуться к мирной жизни.