Стокгольм, 2 августа 2022, 12:05 — REGNUM Согласно данным опросам компании Klarna, 62% жителей Швеции обычно не берут карты лояльности, когда отправляются совершать различные покупки. Об этом 2 августа сообщил новостной портал Omni.
Опрос был проведен в мае 2022 года компанией Klarna в сотрудничестве с фирмой Dynata. В нем приняли участие 20 413 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет из 19 стран, включая Швецию. В опросе принимают участие не менее 1000 респондентов из каждой страны.
Журналисты пишут, что, скорее всего, оптимальным решением являются онлайн-кошелки. Однако не все жители Швеции знают о такой опции.
Более того, лишь немногие готовы потратить время и занести все карты лояльности к себе на смартфон.