Донецк, 2 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Ленинский район Донецка. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 11:09 под огнём оказалась Новомихайловка. По Ленинскому району Донецка было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Кировский и петровский районы Донецка.