Владивосток, , 11:56 — REGNUM В бюджет Приморского края за полгода поступило более 62 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«62 млрд рублей — это на 19,8% выше доходов аналогичного периода 2021 года. Текущее финансово-экономическое состояние экономики Приморья оценивается как удовлетворительное», — пояснили в министерстве экономики края.

Отмечается, что поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета выросли по сравнению с 2021 годом на 10,2 млрд рублей. В том числе по налогу на прибыль организаций увеличение составило 31,5% (+4,6 млрд рублей), по упрощенной системе налогообложения — 7,4% (+0,4 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, общий объём доходов бюджета Кемерова на 2022 год увеличится на 996 млн рублей — до 33 млрд 045 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы вырастут на 851 млн рублей — до 8 млрд 546 млн рублей.