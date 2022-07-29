Кемерово, , 12:52 — REGNUM Депутаты горсовета Кемерова утвердили изменения городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Коррективы были внесены в связи с увеличением налоговых и неналоговых доходов на текущий год, безвозмездными поступлениями из вышестоящих бюджетов и перераспределением бюджетных ассигнований.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, общий объём доходов городского бюджета на 2022 год увеличится на 996 млн рублей — до 33 млрд 045 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы вырастут на 851 млн рублей — до 8 млрд 546 млн рублей (за счёт дотаций, субсидий и субвенций из регионального и федерального бюджетов).

В то же время дефицит бюджета на текущий год не изменится и составит 567,5 млн рублей.