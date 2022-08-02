Вашингтон, 2 августа 2022, 11:54 — REGNUM США нельзя брать на себя дополнительные обязательства по обеспечению безопасности стран Европы тогда, когда перед Вашингтоном стоит более значительная угроза в лице Китая. В связи с необходимо отказаться от поддержки членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил американский сенатор от штата Миссури, республиканец Джош Холи в статье, вышедшей 1 августа в The National Interest.
По словам Холи, стремление Финляндии и Швеции в НАТО «понятно»: они хотят защититься от якобы исходящий от России угрозы. Всё, продолжил он, главный внешний противник Америки угрожает не Европе, а Азии.
Республиканец обращает внимание на то, что Пекин проводит политику доминирования над своими соседями, принуждая »свободные нации к следованию своей воле». Коммунистическая партия Китая стремится, по сути, к контролю над Азией и Тихоокеанским регионом. Более того, она стремится к власти над Соединенными Штатами — возможности »диктовать Вашингтону условия торговли, власти отнимать у американцев рабочие места, власти ослабить американскую экономику и сделать страну зависимой от Пекина».
Законодатель обратил внимание на то, что США не могут победить Китай и Россию в двух крупных войнах одновременно. Кроме того, США не готовы отразить китайскую военную агрессию в Тихом океане.
Что касается Швеции и Финляндии, оба государства являются странами с развитой экономикой и боеспособными вооруженными силами, однако ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не взяли на себя политические обязательства, соответствующие их геостратегическому положению. Так, Швеция не тратит 2% своего ВВП на оборону и не будет тратить в ближайшие годы. А Финляндия, хотя и объявила о единовременном увеличении расходов на оборону, не дала ясности, сохранится ли она на этом уровне. В случае будущего конфликта в Европе силы США почти наверняка будут задействованы для защиты обеих стран.
В заключение он обратил внимание на то, что на протяжении десятилетий НАТО стояла как оплот против воинствующего Советского Союза, »защищая западный мир», блокируя экспансию коммунизма на запад, однако спустя более чем три десятилетия после распада Советского Союза геополитический ландшафт сильно изменился. В современном »Россия по-прежнему представляет угрозу, но коммунистическая партия Китая представляет собой гораздо большую угрозу».