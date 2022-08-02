Вашингтон, , 11:54 — REGNUM США нельзя брать на себя дополнительные обязательства по обеспечению безопасности стран Европы тогда, когда перед Вашингтоном стоит более значительная угроза в лице Китая. В связи с необходимо отказаться от поддержки членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил американский сенатор от штата Миссури, республиканец Джош Холи в статье, вышедшей 1 августа в The National Interest.

Джош Хоули- американский сенатор Rebecca Hammel

«Сенат США вскоре проведет голосование по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Согласно условиям учредительного договора НАТО, это означает, что Соединенные Штаты будут обязаны защищать обе страны в случае военного нападения», — начал американский законодатель.

«Я намерен голосовать против», — подчеркнул он.

По словам Холи, стремление Финляндии и Швеции в НАТО «понятно»: они хотят защититься от якобы исходящий от России угрозы. Всё, продолжил он, главный внешний противник Америки угрожает не Европе, а Азии.

«Я говорю, конечно, о Китайской Народной Республике. И когда дело доходит до китайского империализма, американский народ должен знать правду: Соединенные Штаты не готовы сопротивляться ему. Расширение американских обязательств по обеспечению безопасности в Европе сейчас только усугубит эту проблему и сделает Америку менее безопасной», — продолжил законодатель.

Республиканец обращает внимание на то, что Пекин проводит политику доминирования над своими соседями, принуждая »свободные нации к следованию своей воле». Коммунистическая партия Китая стремится, по сути, к контролю над Азией и Тихоокеанским регионом. Более того, она стремится к власти над Соединенными Штатами — возможности »диктовать Вашингтону условия торговли, власти отнимать у американцев рабочие места, власти ослабить американскую экономику и сделать страну зависимой от Пекина».

«Если его не остановить, Китай получит эту власть. Он поглотит Тайвань, расширит использование рабского труда, усилит свои глобальные кампании цензуры и репрессий и заставит Соединенные Штаты выпрашивать доступ к своей экономике. Даже администрация Байдена признает, что Китай сейчас представляет для нас самую большую угрозу», — подчеркнул Холи.

Законодатель обратил внимание на то, что США не могут победить Китай и Россию в двух крупных войнах одновременно. Кроме того, США не готовы отразить китайскую военную агрессию в Тихом океане.

«Наши силы не расположены должным образом. И у нас нет там необходимого оружия и снаряжения, не в последнюю очередь потому, что мы слишком долго отвлекались на деятельность по государственному строительству на Ближнем Востоке и выполнение прежних обязательств в Европе. В условиях этой суровой реальности мы должны сделать выбор. Мы должны делать меньше в Европе (и в других местах), чтобы отдавать приоритет Китаю и Азии», — подчеркнул он.

Что касается Швеции и Финляндии, оба государства являются странами с развитой экономикой и боеспособными вооруженными силами, однако ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не взяли на себя политические обязательства, соответствующие их геостратегическому положению. Так, Швеция не тратит 2% своего ВВП на оборону и не будет тратить в ближайшие годы. А Финляндия, хотя и объявила о единовременном увеличении расходов на оборону, не дала ясности, сохранится ли она на этом уровне. В случае будущего конфликта в Европе силы США почти наверняка будут задействованы для защиты обеих стран.

«Ресурсы США не безграничны. Мы уже тратим большую часть триллиона долларов в год на оборону. И наши военные уже растянуты по всему миру. Соединенные Штаты должны уделить основное внимание оборонным ресурсам, которые у нас есть, для усилий Китая, пока еще есть время», — указал Холи.

В заключение он обратил внимание на то, что на протяжении десятилетий НАТО стояла как оплот против воинствующего Советского Союза, »защищая западный мир», блокируя экспансию коммунизма на запад, однако спустя более чем три десятилетия после распада Советского Союза геополитический ландшафт сильно изменился. В современном »Россия по-прежнему представляет угрозу, но коммунистическая партия Китая представляет собой гораздо большую угрозу».