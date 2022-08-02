Донецк, 2 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом 2 августа в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 11:07 ВСУ нанесли удар с позиций в Михайловке. По Кировскому и Петровскому районам Донецка выпущено 12 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский.