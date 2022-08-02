Донецк, 2 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Жители Петровского района Донецка и населённого пункта Александровка в ДНР остались без электроснабжения. Об этом 2 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В результате украинского обстрела оказались обесточены 5,5 тыс. бытовых абонентов в Александровке и Петровском районе донецкой столицы.

«Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — рассказали в штабе.