Стокгольм, 2 августа 2022, 12:02 — REGNUM 2 августа ведущие газеты Швеции посвятили свои редакционные статьи жесточайшей критике Андерса Игемана. Ранее министр миграции и внутренних дел допустил, что в Швеции может быть введена политика переселения лиц с иностранным происхождением.

Утренняя газета
Утренняя газета
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В частности, редакции газеты Expressen очень не понравилось, что придумал «генерал-майор по переселенческой политике Игеман».

«Может, он захочет закрыть всю администрацию Ботчурки и муниципалитет Сёдертелье?» — пишут журналисты издания.

«Даже Шведские демократы не заходили так далеко. По той простой причине, что переселять людей между жилыми массивами просто нецелесообразно», считают журналисты.

Редакция газеты Dagens Nyheter также считает, что Игеман зашел слишком далеко в своих мыслях и высказываниях.

«И у левых, и у правых уже есть законопроекты по решению проблем безработицы, уровня образования и преступности», напомнила редакция.