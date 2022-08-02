Стокгольм, , 12:02 — REGNUM 2 августа ведущие газеты Швеции посвятили свои редакционные статьи жесточайшей критике Андерса Игемана. Ранее министр миграции и внутренних дел допустил, что в Швеции может быть введена политика переселения лиц с иностранным происхождением.

Утренняя газета Broppress.ru

В частности, редакции газеты Expressen очень не понравилось, что придумал «генерал-майор по переселенческой политике Игеман».

«Может, он захочет закрыть всю администрацию Ботчурки и муниципалитет Сёдертелье?» — пишут журналисты издания.

«Даже Шведские демократы не заходили так далеко. По той простой причине, что переселять людей между жилыми массивами просто нецелесообразно», — считают журналисты.

Редакция газеты Dagens Nyheter также считает, что Игеман зашел слишком далеко в своих мыслях и высказываниях.

«И у левых, и у правых уже есть законопроекты по решению проблем безработицы, уровня образования и преступности», — напомнила редакция.