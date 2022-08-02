Стокгольм, 2 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. «Теперь мы наведем в Швеции порядок» — именно этот слоган является самым упоминаемым в рекламе «Умеренных», которые официально запустили свою избирательную кампанию перед парламентскими выборами в риксдаг. Как пишут журналисты телеканала SVT, партия надеется привлечь голоса избирателей, которые ранее голосовали за «Социал-демократов».

Умеренная коалиционная партия. Логотип

»Мы говорим, что хотим навести в Швеции порядок. Мы также знаем, что именно поэтому, когда вы разговариваете с людьми, которые ранее голосовали за «Социал-демократов» и которые рассматривают возможность голосования за «Умеренных», они так настроены. Их терзает тревога, что «Социал-демократы» не могут навести порядок в борьбе с преступностью, в экономике и решить энергетический кризис», — заявил в интервью SVT партсекретарь «Умеренных» Гуннар Стрёммер.

«Умеренные» всерьез нацелились на формирование правого правительства, которое сотрудничает со «Шведскими демократами» в риксдаге, и в первые недели их избирательной кампании акцент делается на том, чтобы подчеркнуть для избирателей, что есть две правительственные альтернативы — сплоченная правая оппозиция и раздираемый конфликтами левый блок.

«Да, такой наш способ — мы ставим восклицательный знак рядом с теми партиями, которые на нашей стороне, и вопросительный, когда речь заходит о ценностных общих ориентирах на противоположной стороне», — прокомментировал Стрёммер.