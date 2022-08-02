Таллин, , 11:34 — REGNUM

Цифровая стоматология Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

В настоящий момент единый интернет-портал здоровья жителей Эстонии digilugu. ee выглядит слишком громоздким и сложным для восприятия его многочисленных данных простыми жителями. Об этом сообщили в госцентре информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния со ссылкой на его главу Маргуса Арма.

По словам Арма, один из важных вопросов, над которым велась работа в последнее время, — насколько информация понятна, доступна и быстро находится пользователей. Готовятся соответствующие изменения.

«Если сейчас пациент смотрит результаты своих анализов, то визуально это выглядит как таблица с цифрами, которая никак не связана с предыдущими анализами. В будущем мы хотим двигаться в том направлении, чтобы человек увидел анализы, например, в виде цветного графика, чтобы результаты можно было сравнивать и человек понимал, в каком состоянии его здоровье» — объяснил Арм.

Портал здоровья в идеале должен представлять понятную пациенту картину, считают в центре, готовя преобразования. Кроме того, предлагается ввести разъяснения при употреблении сугубо медицинских терминов, смысл которых рядовому человеку не понятен.

Отмечается, что цифровой портал здоровья работает в Эстонии уже 10 лет, но поскольку в его создании принимали участие очень многие врачи, то в систему внедрены и используются до сих пор различные медицинские термины, которые могут запутать пациента. Все этот нужно привести к единому знаменателю.