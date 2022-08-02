Саратов, 2 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 августа посетил военный госпиталь в поселке Шиханы-2 в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Спикер Госдумы и временно исполняющий обязанности губернатор региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими — участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации.

Володин пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и поздравил их с Днем воздушно-десантных войск.

ИА REGNUM ранее сообщало, 2 августа президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск и отметил, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции на Украине.

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