Канберра, 2 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс считает, что «Коалиция» сама «подрывает доверие к себе», проводя кампанию «против своей собственной же политики». Об этом он заявил 2 августа в Палате представителей во время парламентского часа, передает телеканал SkyNews.

Заседание парламента Австралии

Ранее правительство лейбористов, которое сформировалось после поражения «Коалиции» на выборах, отказалось продлить действие снижения акциза на топливо. Оказавшись на «скамье оппозиции», депутаты от Либеральной и Национальных партий тут же стали требовать от лейбористов продлить снижение акциза, заканчивающееся в сентябре.

В свою очередь Чалмерс сказал, что требования «Коалицию» не могут восприниматься «всерьез».

»Всего несколько дней назад [теневой казначей Австралии] Ангус Тейлор пытался убедить правительство отменить эту льготу по топливным акцизам, а теперь они говорят, что все так рьяно ее поддерживают», — сказал Чалмерс.