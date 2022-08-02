Донецк, 2 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Петровский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 10:05 зафиксирован удар с позиций в населённом пункте Красногоровка. По Петровскому району Донецка выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 августа ВСУ нанесли несколько ударов по Донецку и другим населённым пунктам ДНР.