Донецк, 2 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации от обстрелов ВСУ погибли 280 мирных граждан, пострадали 2825, в том числе 185 детей. Об этом 2 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 167 дней эскалации погибли 280 гражданских лиц, в том числе 16 детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за указанный период пострадали 2825 мирных граждан, в том числе 185 детей. Всего было зафиксировано 7119 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 6788.

Боевики ВСУ за 167 дней эскалации выпустили по территории республики 57 899 боеприпасов различного калибра, в том числе 31 ракету из ОТРК «Точка-У», 14 ракет РСЗО «Смерч», 180 ракет РСЗО «Ураган» и 9893 ракеты РСЗО «Град», а также 4937 снарядов натовского калибра 155 мм.