Донецк, 2 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Народная милиция Донецкой Народной Республики 2 августа проинформировала о потерях в составе противника за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По данным пресс-службы Народной милиции ДНР, за сутки украинские войска в боестолкновениях с военнослужащими республики потеряли 50 человек личного состава.

Кроме того, противник понёс потери в технике — ликвидированы реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», по одной установке, говорится в телеграм-канале НМ ДНР.