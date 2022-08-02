Донецк, 2 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:30 (совпадает с мск) — н. п. Новоселовка 2 — н. п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 355 боеприпасов.

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