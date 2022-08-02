Канберра, , 11:12 — REGNUM 2 августа судья федерального суда Австралии Майкл Ли постановил, что лидер Объединенной партии Австралии Клайв Палмер и премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн являются виновными, поскольку опорочили имя и честь друг друга в процессе политической борьбы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн CPSU-CSA

«Эти судебные разбирательства не только повлекли за собой значительные расходы господина Палмера и налогоплательщиков Западной Австралии, но также потребовали значительных ресурсов федеральных органов власти и, что немаловажно, отвлекли время суда от разрешения действительно важных споров», — сказал судья Ли, зачитывая свое решение по делу.

Судья присудил Палмеру компенсацию в размере 5000 долларов. Ли также постановил, что Макгоуэн получит компенсацию в размере 20 000 долларов.

Палмер подал в суд на премьер-министра Макгоуэна еще в 2020 году, заявив, что «злобные» публичные комментарии нанесли ущерб его репутации.