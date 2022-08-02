Джакарта, 2 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии координирует свои действия с Папуа-Новой Гвинеей, чтобы помочь найти главу центрального Мамберамо, который находится в списке разыскиваемых комиссией по искоренению коррупции, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Посольство Индонезии в Порт-Морсби связалось с соответствующими сторонами в Папуа-Новая Гвинея по этому делу», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Глава центрального Мамберамо Рики Пагавак сбежал в Папуа-Новую Гвинею, когда его должны были забрать следователи комиссии по искоренению коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 800 млн человек потенциально могут испытывать острый голод из-за нехватки продовольствия.