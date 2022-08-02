София, , 10:52 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении огласить список временного правительства страны после отставки кабинета министров экс-премьер-министра Кирила Петкова. Об этом 2 августа сообщает БНР.

Румен Радев Rumenradev.org

Согласно официальной информации, соответствующая церемония состоится в президентском дворце в Софии сегодня в 12:00 по местному времени.

Предполагается, что новым исполняющим обязанности кабмина страны станет бывший глава министерства труда Гылыб Донев. Ключевые правительственные должности займут Христо Алексиев (министр экономики и транспорта), Иван Демерджиев (министерство внутренних дел) и Атанас Пеканов (министерство европейских фондов).

О других кадровых перестановках не сообщается.

Напомним, правительство Болгарии во главе с Кирилом Петковым ушло в отставку в июне нынешнего года. Причиной сложения полномочий Совета министров послужил затяжной политический кризис в стране.