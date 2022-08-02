* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:51 — REGNUM Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Забихулла Муджахид подтвердил, что американские беспилотные летательные аппараты атаковали жилой дом в районе Ширпур города Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Американский дрон U.S. Army

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Муджахид сообщил, что природа инцидента сначала была неясна. Он добавил, что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после расследования инцидента выяснила, что атака была совершена американскими дронами.

Муджахид заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуждают это нападение и считают его явным нарушением международных принципов и соглашения в Дохе.

Ещё до выступления Забихуллы Муджахида, Рахматулла Набиль, бывший глава национальной безопасности Афганистана, заявил, что атака была совершена американскими БПЛА.