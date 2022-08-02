Москва, 2 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Страница заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» была взломана, и с этим должны разобраться компетентные органы и администрация соцсети. Об этом 2 августа рассказал журналистам помощник зампредседателя Совбеза Олег Осипов.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с Днём ВМФ. А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберутся администрация ВК и те, кому положено», — сказал он.

При этом вечером 1 августа на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте» появился посвящённый геополитике пост об истоках развала СССР и геополитических последствиях этого события, который затем был удалён.

Отметим, Дмитрий Медведев является активным пользователем соцсетей, и это не первый случай, когда их взламывают. Подобные случаи также происходили в 2013, 2014 и 2019 годах с его страницами в разных соцсетях. Также политик ведёт свой телеграм-канал.