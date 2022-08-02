Луганск, 2 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии выявили и уничтожили 13 украинских операторов беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

По данным пресс-службы, росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Всех уничтожили огнём артиллерии.

Также на территории республики сотрудники Росгвардии изъяли 14 гранатомётов иностранного производства.