Сеул, , 10:43 — REGNUM Со 2 по 6 августа министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп посетит Австралию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с австралийским коллегой Ричардом Марльзом, с которым обсудит ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове, а также вопросы сотрудничества в оборонной сфере, договорённости по которым были достигнуты в ходе саммита НАТО в июне.

Министры обороны двух стран также посетят город Джилонг, где будет построен завод по производству самоходных гаубиц K-9 южнокорейской компании Hanwha Defense.

Напомним, что в декабре прошлого года Южная Корея заключила с Австралией контракт на поставку гаубиц K-9 на сумму $800 млн. В настоящее время ведутся переговоры о поставках БМП AS21 Redback.

Кроме того, Ли Чон Соп посетит Мемориал Корейской войны, а также Австралийский институт стратегической политики.