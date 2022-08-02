Луганск, 2 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки ликвидировали до 60 боевиков ВСУ, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки противника. Об этом 2 августа сообщили в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 3 артиллерийские установки; 5 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля силы Луганской Народной Республики ликвидировали более 50 украинских боевиков.

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