Фуцзянь, Китай, 2 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. На побережье провинции Фуцзянь стягиваются силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Официальное интернет-представительство президента России Солдаты НОАК

Многочисленные фото и видео делают отдыхающие, продолжающие проводить время в прибрежной зоне. На некоторых пляжах им приходится расступиться, чтобы пропустить бронетехнику.

Провинция Фуцзянь является ближайшей к острову Тайвань, где ожидается приземление самолёта спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.