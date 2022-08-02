На пляжи Фуцзяня стягиваются силы НОАК
Фуцзянь, Китай, 2 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. На побережье провинции Фуцзянь стягиваются силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
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Солдаты НОАК
Многочисленные фото и видео делают отдыхающие, продолжающие проводить время в прибрежной зоне. На некоторых пляжах им приходится расступиться, чтобы пропустить бронетехнику.
Провинция Фуцзянь является ближайшей к острову Тайвань, где ожидается приземление самолёта спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.