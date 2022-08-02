Москва, 2 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Строительство технопарка «ЗИЛ» в Москве завершено наполовину. На площадках ведутся строительно-монтажные работы, сообщается на портале мэра Москвы.

Stroi.mos.ru Территория ЗиЛа

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в технопарке «ЗИЛ» на месте бывших корпусов завода имени И. А. Лихачева появится более 1 тысячи рабочих мест.

В технопарке разместят производство микроэлектроники и автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и другие предприятия. На участке в 4 га запланировано создание двух корпусов общей площадью 114 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории реорганизуемой производственной зоны «ЗиЛ» в Москве планируется реализовать четыре крупных проекта.

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