Симферополь, , 10:16 — REGNUM Житель Ленинского района Крыма признан виновным в совершении более 50 эпизодов преступлений сексуального характера в отношении своей маленькой падчерицы. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, 56-летний житель одного из сёл Ленинского района республики в течение нескольких лет совершал преступления сексуального характера против несовершеннолетней дочери своей сожительницы.

На момент первого эпизода девочке исполнилось 11 лет. Всего же, по данным следователей, с октября 2016 по август 2021 года мужчина совершил 54 эпизода насильственных действий против ребенка. Лишь через несколько лет девочка, запуганная насильником, рассказала о происходящем с ней однокласснице, мама которой работала в правоохранительных органах. После этого подозреваемого задержали, в период следствия он находился под стражей.

Суд назначил педофилу наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 7 месяцев.