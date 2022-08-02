Тайбэй, 2 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Письмо с угрозами о трёх заложенных взрывных устройствах получил аэропорт Тайбэя «Таоюань» перед предполагаемым визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом 2 августа пишет газета «Хуаньцю шибао».

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

По информации издания, в тексте письма сказано, что для недопущения визита Пелоси в аэропорту заложены три взрывных устройства. При этом Пелоси должна прибыть в другой аэропорт — «Суншань».

Отмечается, что администрация аэропорта оповестила службу безопасности, министерство транспорта, управление гражданской авиации и полицию. Сейчас выясняется, кто является отправителем письма. При этом эвакуации не объявлялось, но сотрудников призвали проявить максимальную бдительность.

Ранее сообщалось, что Пелоси должна прибыть на Тайвань вечером 2 августа между 21:00 и 22:30 по местному времени (16:00 — 17:30 мск).